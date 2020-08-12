Сотрудники крупных компаний замешаны в 95% компьютерных взломов своих организаций

Алматы. 12 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане 95% компьютерных взломов крупных компаний делаются с участием сотрудников этих же организаций, заявил председатель правления ДБ АО «Банк ВТБ» (Казахстан) Дмитрий Забелло.

«Защита данных наших клиентов строиться так: во-первых, внутри доступы распределены так, что ни один сотрудник не обладает полным доступом ни к чему. Эта культура у нас давняя, мы видим распределение ролей, они хорошо администрируются и ни один сотрудник самостоятельно без сговора с кем-то внутри не в состоянии реализовать какие-то атаки. Хотя основной ущерб, 95% взломов делаются с участием сотрудников. Мы об этом знаем и следим пристально через специальные системы мониторинга», — сказал Забелло в интервью МИА КазТАГ в среду.

По его словам, кибербезопасность – это серьезная область заботы всех банков.

«Мы видим, что 17-летний подросток может взломать серьезного игрока рынка. Угрозы – реальны. Мы вкладываем большие средства в информационную безопасность. С одной стороны, это требования регулятора, с другой – здравого смысла, потому как через открытые каналы, интернет, мы взаимодействуем практически со всеми клиентами: физлицами и юрлицами», — говорит глава банка.

Эти каналы, по его данным, сейчас усилены. С одной стороны, это удобно, с другой – без этого просто невозможно в период ограничения физических контактов – взаимодействовать и предоставлять клиентам полный сервис: доступ к своим счетам, управление ими.

«У нас в стратегии был фокус на развитие дистанционных каналов и ориентир на интернет банк как основной канал общения с клиентами. Через свой кабинет клиент должен получить практически исчерпывающий перечень услуг: переводы, данные о своих остатках, заявки на кредит, получение кредитов, конвертации, мыслимые и немыслимые запросы по справкам», — поясняет эксперт.