2020 год может стать худшим годом в истории нефтяных рынков из-за COVID-19

Алматы. 13 августа. КазТАГ — Впервые за несколько месяцев Международное энергетическое агентство снизило прогнозы мирового спроса на нефть, поскольку заболеваемость коронавирусом остается высокой, а количество авиаперелетов – низким, сообщает CNBC.

«В своем ежемесячном отчете МЭА сообщило, что мировой спрос на нефть в 2020 году составит 91,1 млн баррелей в день, что на 8,1 млн баррелей в день меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нынешний пересмотренный прогноз на 140 тыс. баррелей в день меньше предыдущего прогноза МЭА. Агентство также снизило оценку мирового спроса на нефть на 2021 год на 240 тыс. баррелей в день до 97,1 млн баррелей в день, при этом основной причиной снижения было названо падение спроса на авиакеросин», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ранее в этом году исполнительный директор МЭА Фатих Бирол заявил журналистам, что 2020 год может стать худшим годом в истории нефтяных рынков.