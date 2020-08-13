Нур-Султан. 13 августа. КазТАГ – Евразийский университет в Нур-Султане готовят к реорганизации, передает корреспондент агентства.

«Реорганизовать НАО «Евразийский национальный университет (ЕНУ) имени Л.Н. Гумилева» путем присоединения к нему АО «Финансовая академия» со 100% участием государства в уставном капитале», — говорится в проекте постановления правительства.

ЕНУ основан указом президента Казахстана 23 мая 1996 года на основе объединения двух вузов – Целиноградского инженерно-строительного института (ЦИСИ) и Целиноградского педагогического института. В состав университета входят 12 факультетов (механико-математический факультет, факультет информационных технологий, архитектурно-строительный университет, факультет естественных наук, факультет социальных наук, юридический факультет, филологический факультет, экономический факультет, факультет международных отношений, физико-технический факультет, факультет журналистики и политологии и транспортно-энергетический факультет). Функционирует военная кафедра, осуществляющая подготовку по двум военно-учетным специальностям.

Финансовая академия создана в 2009 году на базе Целиноградского финансово-экономического техникума. Вуз осуществляет подготовку специалистов в области финансов, бухгалтерского учета и аудита, экономики, менеджмента и информационных систем.