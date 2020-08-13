Дисциплинарное дело завели на нового санврача Алматинской области

Талдыкорган. 13 августа. КазТАГ — Дисциплинарное дело завели на нового главного санитарного врача Алматинской области Ергали Сыдыманова, сообщает пресс-служба агентства РК по делам государственной службы (АДГС).

«Департаменту Агентства РК по делам государственной службы по Алматинской области поручено возбудить дисциплинарное дело в отношении государственного служащего с последующим рассмотрением дела на совете по этике. Результаты рассмотрения дисциплинарного дела будут доведены до общественности», — сообщил официальный представитель АДГС Ерхан Таткен в четверг.

В ведомстве пояснили, что агентство обратило внимание на видео встречи Сыдыманова с жителями Талдыкоргана, в ходе которого выявлены нарушения Этического кодекса госслужащих.

Отметим, что о назначении Ергали Сыдыманова на должность главного санврача Алматинской области стало известно 12 августа. Ранее он занимал должность руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Мангистауской области.

В первый рабочий день Сыдыманов встретился с предпринимателями торгового дома «Хабиби» (автозапчасти) в Талдыкоргане, которые потребовали дать им разрешение работать. Во время встречи новый санврач очень интересно общался с людьми, используя в своей речи такие фразы, как «Я, что, в первый раз замужем?», «Не морочьте мне голову».