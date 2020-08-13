Один из основателей ЦАРКА стал главой нацхолдинга «Зерде»

Нур-Султан. 13 августа. КазТАГ – Назначен председатель правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», сообщает Центр анализа и расследования кибер-атак (ЦАРКА).

«Арман Абдрасилов – со-основатель и GR-Director ЦАРКА – назначен на должность председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» управляющего IT-активами министерства цифрового развития (АО «НИТ», Astana HUB). Соответствующий документ был подписан сегодня», — говорится в сообщении в четверг.

Абдрасилов занимал должность директора ЦАРКА с момента основания в 2014 году.