«Даже смена президента – в этом ничего страшного нет». «Обманчивый путь в демократию для Казахстана». «Коррупция как часть национального менталитета». «Пока Китай решает вопрос бедности, мы в неё погружаемся». «Система распознавания лиц в Казахстане»

Сетевой Казахстан 13 августа 2020г.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Экс-посол Казахстана в Беларуси рассказал, что может вызвать массовые протесты в стране» — Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ высказался о происходящих в Беларуси событиях и рассказал о том, что может спровоцировать массовые волнения и протесты в Казахстане — Я думаю, что, если будут массовые фальсификации или полная подмена цифр при выборах в мажилис, сенат и иные органы власти, массовые протесты будут неизбежны. Мы должны кардинально поменять видение и понять, что сменяемость власти — это нормально. Обновление власти в районе, городе, области, и даже смена президента – в этом ничего страшного нет. Все страны через это проходят. Главный носитель власти всегда должен иметь преемника и знать, когда нужно уйти.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Обманчивый путь в демократию для Казахстана» — Здесь аналогия с ушедшей с политического поля оппозицией, целиком, кстати, вышедшей из режима: за требованиями демократизации, выборов акимов, свободы митингов- демонстраций и свободы СМИ стояли, на самом деле, попытки заменить президента НАЗАРБАЕВА или хотя бы заставить его поделится властью. И та оппозиция закончилась именно потому, что президент сумел доказать всем претендентам неосуществимость их попыток. Так и ныне, представители контрэлиты, жесточайше критикуя власть, посылают прямой сигнал: изберите нас и уж мы-то все исправим. Либо просто пребывают в прекраснодушной уверенности, что, заменив «этих» на каких-то других, можно все наладить.

CAMONITOR . KZ . «Казахстанский сенат: противоестественный отбор и 49 оттенков серого» — Сегодня в Казахстане проходят выборы в верхнюю палату парламента. По традиции за кандидатов голосуют выборщики – депутаты маслихатов. Население же, интересы которого вроде бы должны представлять и защищать сенаторы (а их у нас 49), полностью выключено из данного процесса. Ему отведена роль молчаливого и стороннего наблюдателя. В таких условиях говорить о доверии казахстанцев к этому институту уже давно не приходится. В глазах рядовых обывателей сенат в лучшем случае воспринимается как площадка для трудоустройства периферийных политических фигур, в худшем – скопищем нахлебников, сидящих на народной шее, которых этот самый народ видит разве что с экранов плазменных телевизоров, установленных в их кабинетах.

PLATON . ASIA . «Коррупция как часть национального менталитета» — Конечно, главные факторы коррупции в Казахстане укоренены в типе политического режима, сущность которого определяется круговой порукой в системе приоритетного извлечения ренты от использования национальных богатств узкой группой лиц. Однако подавляющее большинство общества не прочь участвовать в этой игре, поскольку придерживается ее базовых правил в виде некоторых культурных ценностей. Иными словами, коррупция в нашей стране является также частью национального менталитета, когда в обществе вместо культа Закона и Права доминируют неформальные, пацанские ценности, нормы и понятия.

REZONANS . KZ . Айкын КОНУРОВ – «Пока Китай решает вопрос бедности, мы в неё погружаемся» — Как получается, что наши соседи, в условиях колоссальной нагрузки на экономику, решат вопрос бедности в своей стране, а мы этого сделать не сможем? Работало ли при этом само наше Правительство, оперируя приоритетами кризисного мышления в вопросах продовольственной безопасности? Ни разу. Достаточно вспомнить как гнил урожай капусты на юге Казахстана. И это при том, что цены на продовольствие растут с каждым днем. Может, есть смысл ввести смертную казнь или пожизненное заключение для чиновников за коррупцию и пренебрежение интересами казахстанцев?

EXCLUSIVE . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Что не так с нашей банковской системой?» — В нулевые годы отечественный банковский сектор активно развивался и играл важную роль в экономике страны. Казахстанская банковская система считалась лучшей среди постсоветских стран. Активы росли как на дрожжах, кредиты раздавались чуть ли не всем желающим. Однако, кризис 2009 г. показал, что мы имели дело с пузырем, что значительная часть банковского кредитного портфеля состояла из плохих кредитов.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «На World надейся, а сам не плошай» — Насколько полезны Казахстану займы международных финансовых институтов. World Bank никогда не давал правительству денег, если сам не формулировал идеологию перестройки! Таким образом, от проектов Всемирного банка ведут свою родословную и ЕНПФ, и Фонд соцзащиты, и то самое обязательное медицинское страхование, которые сегодня так активно, усилиями руководящих кадров правительства и Национального банка сопротивляются президентским требованиям реформирования.

«Риски в квадрате» — Замечательная по форме социальная инициатива главы государства повышения доступности жилья для нуждающихся несколько трансформировалась по содержанию пос­ле разработки правил реализации нового ипотечного продукта “5-10-20”. Профильное ведомство решило, что люди должны покупать квартиры не там, где дешевле и удобнее, а только у застройщиков. Более того, правительство, быстро забыв скандалы с обманутыми дольщиками, пошло на риск, допустив к участию в программе недостроенные дома.

«От любви до ненависти — пять лет, или Почему семейчане требуют отставки своего градоначальника» — Сразу после назначения Ермака САЛИМОВА на должность акима Семея в июне 2015 года горожане возвели его на трон народной любви. С тех пор они настолько разочаровались в своем мэре, что требуют от него немедленно подать в отставку.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Система распознавания лиц в Казахстане: тотальная слежка или борьба с преступниками?» — Сегодня завершились публичные обсуждения проекта правил функционирования Национальной системы видеомониторинга, которую предлагает внедрить в Казахстане Комитет национальной безопасности РК. Суть системы заключается в распознавании лиц. Так силовики хотят бороться с терроризмом и искать преступников. Однако эксперты считают, что под прикрытием безопасности каждый казахстанец может подвергнуться слежке. Люди тоже боятся того, что суперпрогрессивные камеры будут следить за каждым их шагом. Отдельные вопросы у них возникают по поводу хранения данных, учитывая, что в стране нередки случаи утечек не только информации, но и персональных данных.

KZ . MEDIA . «Нас вновь хотят «развить» за нас. Эксперты о проекте концепции развития гражданского общества» — Концепция развития гражданского общества в РК до 2025 года, рожденная в недрах министерства информации и общественного развития (МИОР) РК, не содержит главного: развития местного самоуправления. Без этого, уверены эксперты, которых мы попросили оценить имеющийся проект концепции, гражданское общество не может состояться в принципе. А роль государства в процессе развития как раз должна быть ограничена созданием адекватной законодательной базы и соблюдения норм законодательства.

RATEL . KZ . Сапа МЕКЕБАЕВ — «Передаются ли антитела половым путём» — Как показывает опыт отечественной медицины, если объявить в стране карантин, ситуацию с коронавирусом можно стабилизировать примерно за 150 дней. Если карантин не объявлять, ситуация стабилизируется сама собой примерно за 5 месяцев. Большинство жителей страны перенесли болезнь бессимптомно и смиренно, как и повальную коррупцию, которая благодаря пандемии приобрела новое дыхание и совсем уже безобразные формы. Не допущенные к распределению лекарств граждане жаловались на пропажу обоняния, у допущенных же, наоборот, обострился нюх на большие деньги. Оказалось, хрен имбиря не слаще, а от заявлений министров здравоохранения БИРТАНОВА и ЦОЯ дымовой завесы еще больше, чем от адыраспана. Отчет руководителя межведомственной комиссии и одновременно вице-премьера Ералы ТУГЖАНОВА должен, вероятно, звучать так: все, кто не умер, выжили.

VLAST . KZ . «Борьба за компенсации» — Медицинским работникам, заразившимся коронавирусом или пневмонией на работе, положены компенсации. Однако первые выплаты медики начали получать только в конце июля и получили их далеко не все. Vласть рассказывает, как проходит этот процесс.

365 INFO . KZ . «Ликвидировать «СК-Фармацию» и рефинансировать кредиты предложил эксперт» — Два карантина и одно ЧП показало слабость и неповоротливость государственного управления, в том числе и в здравоохранении, считает экономист Асет НАУРЫЗБАЕВ. По его мнению, нужно развивать рыночную среду и сокращать присутствие государства во всех сферах.

KZAIF . KZ . «Кинокадры решают всё» — Летний период – обычно самое горячее время для кинематографистов. Однако в нынешнем сезоне все проекты «Казахфильма» были остановлены из-за «короны». Зато в это же время вокруг короны самой киностудии разгорелись нешуточные страсти, ничем не уступающие знаменитому сериалу «игра престолов». 2020 год войдет в историю как год противостояний и конфликтов, череды скандалов и взаимных обвинений. О том, почему так получилось и что лежит в основе этих событий, размышляет управляющий директор киностудии «Казахфильм» , кинопродюсер, заслуженный деятель РК Канат ТОРЕБАЙ.

AZATTYQ . ORG . «Полтора года ограничения свободы за сбитую фуражку и «мерзких ментов»» — Суд в Алматы ограничил свободу гражданской активистке Асие ТУЛЕСОВОЙ, назвав ее виновной в «оскорблении» представителя власти и «применении насилия» в отношении полицейского. После двух месяцев заключения Тулесова вышла 12 августа из следственного изолятора. Активистка отвергла обвинение, а ее защита заявила, что будет оспаривать приговор и добиваться ее оправдания.

LITER . KZ . «В промышленных масштабах неизвестные украли песок с пляжа реки Иртыш» — С пляжа вдоль устья реки Иртыш неподалеку от села Коктобе Майского района Павлодарской области неизвестные люди вывезли 70 тонн песка.

«Алматинский педагог призналась в краже денег у сирот, но в это никто не верит. Подробности истории» — Педагог призналась в краже денег и заявила в прощальном письме, что не может больше «так» жить. Однако никто из коллег женщины не верит в произошедшее.

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