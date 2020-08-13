Кабмин РК озаботился целесообразностью субсидирования бесплатных авиаперелетов детей

Нур-Султан. 13 августа. КазТАГ – Правительство Казахстана озаботилось целесообразностью субсидирования бесплатных авиаперелетов детей (kids go free), передает корреспондент агентства.

«В комплексном плане по восстановлению экономического роста до конца 2020 года (…) строку, порядковый номер 67, изложить в следующей редакции: «67. Проработка целесообразности принятия законодательных поправок в рамках законопроекта по совершенствованию туристской деятельности в части введения механизмов «tax free» (система возврата суммы НДС – КазТАГ) и «kids go free», — говорится в представленном в четверг постановлении правительства.

Министерство культуры и спорта, министерство финансов и министерство национальной экономики должны проработать данный вопрос до конца 2020 года.

Прежняя редакция комплексного плана прямо предполагала «принятие законодательных поправок в рамках законопроекта по совершенствованию туристской деятельности в части субсидирования затрат (введение «tax free» и «kids go free»)» и не затрагивала вопрос целесообразности.

Напомним, ранее официальные заявлялось, что дети по Казахстану смогут летать на самолетах бесплатно по схеме 1+2, сообщалось, что с одним взрослым при наличии у него билета бесплатно смогут перемещаться до двоих детей.