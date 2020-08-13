Нарколабораторию выявили в Акмолинской области, задержаны иностранец и трое казахстанцев

Нур-Султан. 13 августа. КазТАГ – Наркотическую лабораторию выявили в Акмолинской области, задержаны иностранец и трое казахстанцев, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«30-31 июля 2020 года в результате проведенной департаментом КНБ РК по городу Нур-Султан совместно с ДЭР и ПСН «Беркут» национальной гвардии МВД РК спецоперации задержаны трое граждан РК и один иностранец. Подозреваемые причастны к организации и функционированию на территории Акмолинской области подпольной лаборатории по производству психотропных веществ, в последующем распространявшихся в Нур-Султане», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Спецслужбы считают, что реализация наркотиков осуществлялась через созданный в этих целях интернет-магазин на платформе теневого сегмента интернет-сети DeepWeb/Darknet посредством так называемых «закладок».

«В ходе обыска обнаружены наркотические и психотропные вещества, а также химические реагенты и оборудование, используемые при их изготовлении. Задержанные лица водворены в СИЗО КНБ РК. Досудебное расследование продолжается», — сказано в сообщении.