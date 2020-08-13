Суд в США ограничил число документов, предоставляемых Казахстаном по иску Стати

Нур-Султан. 13 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Суд в Вашингтоне ограничил количество документов, которые должен представить Казахстан по иску молдавского олигарха Анатола Стати, сообщила пресс-служба министерства юстиции РК.

«В соответствии с постановлением окружного суда США по округу Колумбия от 11 августа 2020 года, два молдавских бизнесмена Анатол и Габриэль Стати и их компании (далее – Стати) были существенно ограничены в возможности получения дальнейшего раскрытия информации Казахстаном. Во время заседания суд официально заявил, что судебная тактика Стати «вызывает серьезное беспокойство» и представляет собой «нелепость», — заявили в минюсте в четверг.

В ведомстве пояснили, что в мае 2018 года Стати требовали обязать Казахстан предоставить документы по 182 пунктам иска. В августе 2019 после поданного Казахстаном возражения Стати сократили список до 40 пунктов. Казахстан подал еще одно возражение, после чего 11 августа 2020 года окружной суд Вашингтона еще больше ограничил количество документов, предоставление которых могут потребовать Стати.

«В постановлении Вашингтонский суд лишь еще больше ограничил объем документов, которые должен предоставить Казахстан. Это постановление не определяет, что какая-либо собственность Казахстана подлежит аресту, оно лишь определяет, какая информация должна быть предоставлена», — уточнили в МЮ РК.

При этом пресс-служба министерства юстиции не указывает, о каком объеме документов идет речь в данное время.

Также министерство юстиции не пояснило, о какой заведомо ложной информации, распространенной Анатолом Стати, шла речь в пресс-релизе, распространенном днем ранее.

Напомним, молдавские олигархи Анатол и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году по обвинению в рейдерском захвате их собственности – казахстанская сторона обвинения отрицает. Вместе с тем, обслуживающий активы Национального фонда банк-кастодиан Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана на сумму $22 млрд в декабре 2017 года. Минюст Казахстана в апреле 2020 года заявил, что сумму арестованного имущества удалось снизить до $530 млн.