Богатые теперь тоже отдыхают дома – в Казахстане

У государства появилась еще одна головная боль: угодить богатым не раздражая бедных

Ужесточение пограничных режимов – один из самых ярких симптомов кризиса глобализации в свете коронавируса-2020. Не знаем как миллиардеры, а миллионеры и мультимиллионеры (долларовые) Казахстана (вместе с членами семей и прислугой) активно открывают для себя Алаколь, Алтай, Каркаралинск, Боровое, Капчагай… Нахождение богатых (а по меркам рядового казахстанца – сверхбогатых) людей в местах отдыха среднего и полусреднего класса (у бедных после карантинов ресурсов для отдыха вне дома не осталось) резко нарушило финансовую экосистему зон отдыха.

Гостиничный номер за 200 тысяч тенге в сутки (без малого пять минимальных месячных размеров заработной платы по 42500 тенге) в августе этого года на озере Алаколь уже не нонсенс. Отпускного сезона осталось на две недели, но цены не опускаются – значит, платежеспособный спрос есть. Тот факт, что летом 2020-го богатые казахстанцы вместо Мальдивов, Турции, Ибицы или Флориды отдыхают внутри страны, несет с собой как положительные, так и отрицательные моменты. Очевидная польза в том, что серьезные ресурсы пошли во внутренний туризм и поддерживают местные линии жизни, которые чуть не умерли в период карантина. Негатив: зоны отдыха, пансионаты, отели и различные категории отдыхающих по широкому спектру вопросов не готовы к такой новинке.

Проблемы богатых для людей небогатых и проблемами-то не выглядят. Тем не менее, богачам не нравится уровень сервиса, качество кухни, дефицит элитного алкоголя и еще много чего, о чем 80 – 90% граждан страны понятия не имеют. Поэтому персонал и владельцы рекреационных объектов помимо дополнительных денег и расширения кругозора получают еще и стресс.

Средний класс Казахстана за время карантинов, недокарантинов и локдаунов стал сильно похож на призрак. Раньше он нет-нет бродил на местных социальных просторах, а теперь их покидает, но все-таки порой отсвечивает. В местах летнего отдыха от давления богатых сограждан средний класс просел еще ниже. То, что еще в 2019-ом году было ему по карману, теперь, в свете падения собственных доходов и на фоне состоятельных постояльцев, перешло в категорию труднодостижимого.

Полусредний класс чувствует себя с одной стороны более комфортно, поскольку неприхотлив, а с другой тоже комплексует и рефлексирует из-за своего безденежья и дороговизны отдыха. Ему бы сейчас на Иссык-Куль или куда-нибудь внутри страны, но без богачей рядом. А они теперь везде. До COVID-19 многие из тех, кто сейчас тусуется на Балхаше, развлекались бы где-нибудь в Карибском бассейне. А так и сами не в восторге, и своих бедных (в смысле доходов) сограждан бесят уже самой аурой привычки к роскоши и повышенному комфорту.

Органы государственного управления в Казахстане по привычке ставят во главу угла интересы богатых людей. Напомним в данной связи историю с Иле-Алатауским национальным парком, куда простым людям въезд на личном автотранспорте запретили, а имеющим на его территории недвижимость – разрешили. Построить дом на земле заповедника по закону нельзя. Но дома/дворцы стоят, люди в них живут, местные органы государственной власти им покровительствуют, а маховик социальной несправедливости по ходу всего этого раскручивается.

Геополитическая и внутриполитическая ситуации требуют от общества консолидации, а оно наоборот поляризуется и правящий режим активно участвует в этом процессе. Линии разлома усиливаются по самым разнообразным направлениям: социальные, медицинские, финансовые, политические, региональные, языковые, этнические, религиозные. Вероятно, в Акорде надеются, что все само собой рассосется. Между тем, все события периода карантинов и локдаунов показали, что при отпуске на самотек ситуация становится хуже, чем даже при корявом государственном вмешательстве. Порой бывают исключения, но в целом картина именно такая. Ручному управлению в нынешних реалиях Казахстана еще долго не будет альтернативы.

Сегодня четко видно, что правительству нельзя впадать в состояние «сезона отпусков» и расслабляться. Хотя до 1-го сентября дней и ночей осталось мало, ему нужно заниматься регулированием цен на объектах отдыха (особенно массового), как-то справедливо решать вопрос с допуском в горы, урочища, на реки и озера. У населения за время пятимесячной депрессии накопился громадный список претензий ко всей власти – от центральной до районной. Провал по линии организации отдыха, которая отвечала бы интересам как богатых, так и бедных, вполне может стать той соломинкой, которая переломит горб верблюда.

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