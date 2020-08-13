Офис «Яндекса» в Минске заблокировали вооруженные люди в черном

Алматы. 13 августа. КазТАГ – Офис российского транснационального телекоммуникационного гиганта «Яндекс» в Минске заблокировали вооруженные люди в черном, сообщает ТАСС.

«Яндекс» подтверждает присутствие неизвестных с оружием в офисе компании в Минске», — сообщили в пресс-службе компании в четверг.

Напомним, на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко по данным экзит-полов набрал более 80% голосов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже поздравил своего белорусского коллегу с переизбранием на пост главы государства.

В Минске и других городах Беларуси проходят масс овые протесты, в стране блокируют интернет, на этом фонде создатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер включил в стране инструменты антицензуры.

На фоне происходящего Евросоюз призвал Минск к диалогу с народом и рассматривает возможность введения санкций в отношении белорусских властей. Санкции может ввести в отношении Минска и Вашингтон.

По последним данным, количество задержанных в Беларуси превысило 6 тыс. человек, граждане страны массово блокируют дороги, бастуют крупнейшие предприятия страны, бывшие служащие правоохранительных органов массово демонстрируют сцены выбрасывания служебной и военной формы в мусорные контейнеры или ее сжигания, заявляя о том, что не имеют отношения к действующим силовикам.