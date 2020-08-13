Вопрос о смене международного телефонного кода Казахстана с +7 не стоит

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Нур-Султан. 13 августа. КазТАГ – Вопрос о смене международного телефонного кода Казахстана с +7 не стоит, сообщили в пресс-службе министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«Вопрос о смене международного телефонного кода Казахстана не стоит. К нам поступают обращения от граждан с вопросом о том, почему мы делим международный код +7 с Российской Федерацией. Для ответа на указанные обращения МЦРИАП направил соответствующие запросы операторам связи», — сказали в пресс-службе МЦРИАП в четверг редакции МИА КазТАГ.

Ранее в социальных сетях появилась фотография документа, из которого следует, что ведомство запрашивает информацию на тему изменения международного кода.

«Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в рамках изучения вопроса по изменению телефонного кода страны просит в кратчайшие сроки сообщить о возможных сроках и необходимых средствах для проведения работ по переводу международного кода Республики Казахстан с «+7» на «+997», — сказано в документе.

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