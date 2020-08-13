Нур-Султан. 13 августа. КазТАГ – Максим Елизаров. В Нур-Султане подготовлено три плана при возможной очередной волне коронавируса, сообщил глава столичного управления общественного здравоохранения Тимур Муратов.

«Сейчас мы готовимся к возможной очередной волне заболевания, подготовлены планы в зависимости от эпидобстановки. Самое главное – это коечный фонд. У нас есть планы А, B, С. При первом плане мы разворачиваем около 2 тыс. коек. Верим, надеемся и будем стараться, чтобы в рамках этого плана остановилось. При этом плане у нас многопрофильные стационары, которые оказывают плановую и многопрофильную помощь, практически не задействованы. План С подразумевает развертывание коек во всех возможных приспособленных помещениях, в общежитиях, гостиницах с привлечением волонтеров. Это запасной негативный сценарий. Очень сложно, не хотелось бы», — сказал Муратов на онлайн диалоге в четверг.

План B глава столичного управления общественного здравоохранения на мероприятии не назвал. Данную информацию уточнили в комментариях под записью трансляции.

«План B + 1041 коек, + 20 бригад скорых к плану A», — написал Муратов.

Он отметил, что переход от одного плана к другому будет происходить при 80% нагрузке на предыдущий план.