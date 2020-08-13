Штормовое предупреждение объявлено в Карагандинской области на пятницу

Караганда. 13 августа. КазТАГ — Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Карагандинской области 13 августа, возможен град, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) региона.

«14 августа в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, туман, град. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Согласно прогнозу, в Караганде 14 августа ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 18 метров в секунду.