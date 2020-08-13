Количество задержанных в Беларуси превысило 6 тыс., США грозят санкциями

Алматы. 13 августа. КазТАГ – Количество задержанных участников акций протеста в Беларуси превысило 6 тыс., госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможности введения Соединенными Штатами санкций в отношении Беларуси, сообщают зарубежные СМИ.

Агентство France Press сообщает, что в четверг в Беларуси было задержано еще 700 человек, таким образом, общее количество задержанных достигло примерно 6700, сотни людей получили ранения.

По информации CNN около 50 журналистов были задержаны либо получили ранения в ходе освещения акций протеста.

«Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет осудила насилие, заявив, что «применение силы во время протестов должно быть исключительной мерой, при это нужно четко разграничивать лиц, ведущих себя агрессивно и мирных протестующих, против которых нельзя применять силу», — пишет издание.

Guardian пишет, что Беларсуь подтвердила смерть еще одного протестующего. По информации издания, 25-летний парень был задержан в Гомеле во время акции протеста. У него было больное сердце, но его продержали несколько часов в одиночестве в полицейской машине. Парню стало плохо с сердцем, спасти его не удалось.

По информации Intellinews руководители почти 300 крупных белорусских IT-компаний и их инвесторы подписали обращение с требованием провести новые выборы, прекратить полицейское насилие и освободить политических заключенных. В противном случае они пригрозили вывезти свой бизнес из страны.

«Одним из немногих реальных успехов режима Лукашенко стало создание многомиллиардной ИТ-индустрии, обслуживающей крупнейшие компании по всему миру. Но теперь ведущие ИТ-компании угрожают уйти из Беларуси», — пишет издание.

Как сообщает 112 International, госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Вашингтон может рассмотреть возможность введения антибелорусских санкций в связи с последними событиями в этой стране.

«Мы были невероятно обеспокоены выборами и глубоко разочарованы тем, что они не были более свободными и справедливыми. Мы видели такое раньше и сожалеем, что именно так все и произошло. А потом мы увидели насилие и то, как с мирными демонстрантами обходились совершенно недопустимым образом», — сказал Помпео.

По его словам, США будут сотрудничать со своими европейскими партнерами для выработки мер, необходимых для нормализации ситуации в Беларуси.