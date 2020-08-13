Нур-Султан. 13 августа. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в восьми областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«14 августа в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, туман, град. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде 14 августа ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 18 метров в секунду», — говорится в распространенном в четверг штормовом предупреждении.

В Актюбинской области в пятницу местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем местами порывы 18 метров в секунду. В Актобе днем 14 августа ожидается гроза.

«14 августа в Акмолинской области ожидаются местами гроза, туман», — сказано в сообщении.

14 августа по Восточно-Казахстанской области ожидается днем местами сильный дождь. Местами гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду.

«14 августа в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Атырау днем 14 августа ожидается гроза», — добавили в «Казгидромете».

Днем в пятницу в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

«Днем 14 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный, восточный 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

14 августа на севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 14 августа ожидается гроза. Днем ветер западный, юго-западный порывы 18 метров в секунду.

«Вероятность шторма 70-100%», — предупредили синоптики.