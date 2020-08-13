Маски по 85 тенге: мы переплачиваем за бренд? 13.08.2020 18:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 170 0 Куаныш Керимкулов о том, что только вовлечённость населения сломает монополизацию в системе здравоохранения и сделает её прозрачной Похожие материалы: У Есмагамбетовой нет прав обязать носить маски на улицах, норма безграмотна – Сулейманов Цены на маски уже не будут такими, как до пандемии – минздрав РК Казахстанцев обязали носить маски на улицах Цой разрешил не носить маски лицам с противопоказаниями Люди с ограниченными возможностями могут не носить маски – минздрав РК