Тариф на ТЭЦ-2 вырастет в Алматы на 34%, подробности модернизации шокирующие

Алматы. 13 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Выяснились две шокирующие подробности, о которых общественность еще не знала: тариф на ТЭЦ-2 вырастет на 34%, а также на ТЭЦ-2 построят новые котлы и к ним приделают старую турбину, заявил экономист, экс-глава АО «KEGOС» Асет Наурызбаев.

«Сегодня выяснились две шокирующие подробности: первая из презентации министра (экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева – КазТАГ). Видимо, они получили новые данные, о которых общественность еще ничего не знает – тариф на ТЭЦ-2 вырастет на 34%», — сказал Наурызбаев агентству КазТАГ, комментируя проведенную в четверг конференцию министра с общественностью.

А из заявления управляющего директора АО «Самрук-Энерго» Серика Тютебаева, по словам эксперта, следует, что выбран вариант модернизации ТЭЦ-2, предусматривающий перевод станции на газ с реконструкцией энергетических котлов, стоимостью в Т98 млрд. При этом схема с финансированием еще не согласована, так что тариф еще не окончательный, считает собеседник агентства. По словам Тютебаева в 2024 году ТЭЦ-2 будет готова.

По словам Наурызбаева, какой это тариф, за тепло или за электроэнергию, он пока не понимает, это было показано в презентации МЭГПР на двух слайдах без пояснений.

«В ТЭО (технико-экономическом обосновании), показанном общественности в мае, почти никакого повышения не было, по теплу было даже понижение. Сегодняшняя новость – колоссальное изменение условий игры», — подчеркнул Наурызбаев.

Вторая подробность, по его словам – «выбран самый неправильный из всех вариантов».

«Сохранение устаревшей технологии, когда газ сжигается в котлах, а получившийся пар вращает турбогенератор, имел право на рассмотрение, потому что это был самый дешевый вариант – Т25 млрд, но «Самрук-Энерго» приняла вариант с заменой существующих котлов и увеличила стоимость реконструкции почти в четыре раза», — сказал эксперт.

Замена котлов потребовалась, по его данным, потому, что сейчас в стране нет документации, разрешающей проектирование котлов, расположенных ниже нулевой отметки здания. На самом деле, отметил он, никакой трагедии в заглубленности котлов нет – любая электростанция на газе обязана иметь систему вентиляции и контроля утечек газа и останавливать подачу газа при обнаружении таковой. Но дело, по словам спикера, уперлось в нормативную документацию – то есть цена проекта выросла в четыре раза – на Т73 млрд – только из-за отсутствия документации.

Чиновники не могут написать, по его мнению, нужную документацию, хотя можно воспользоваться нормативами других стран и адаптировать к казахстанским условиям. И теперь, по его словам, институт КазНИПИЭнергопром, следуя требованиям заказчика, считает так, что надо строить абсолютно новые котлы 2022 года выпуска и к ним приделывать старую турбину технологии 70-х годов, который 40-50 лет.

«Все равно, что в «Жигули» поставить новый мотор BMW, не современный – экономичный, который потребляет 6 л на 100 км, а свежеизготовленный мотор, но модели 74 года, с расходом 12 л/100 км. При этом все остальное в «Жигулях» будет старое. Вот какое решение они предлагают нам, причем за большие деньги. Тогда уж, если мы тратим большие деньги, лучше построить новую, современную станцию», — говорит Наурызбаев.

По газу, кстати, у «Самрук-Энерго» до сих пор нет уверенности: какие-то идут дискуссии с АО «КазТрансГаз», которое не хочет дотировать газ по той цене, которая сейчас действует для существующих источников – по Т23-Т25 за кубометр.

«Поэтому ТЭО не готово. Они обещают сделать ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду – КазТАГ) в октябре. Зачем в октябре? Вы («Самрук-Энерго» – КазТАГ) сначала предварительную часть пройдите: объявите нам тарифы, скажите, какая развилка в тарифах. Если вы нам объявите через два года тарифы на 34% выше, мы будем не согласны платить. Почему мы должны переплачивать за ваши кривые решения? За одно неправильное решение «Самрук-Энерго» мы будем платить на 34% больше?» — возмущен эксперт.

Поэтому, по его словам, сейчас уже надо бить тревогу, ведь закладка технического решения на этапе изготовления ТЭО исключает конкуренцию при строительстве станции, то есть «Самрук-Энерго» получит лишние деньги, которые алматинцы будут платить за электричество и теплую воду.

«Они сейчас надувают капитальные затраты и будут довольны тем, что все дорого сделали. Но платить-то будем мы. Это – наши деньги, которые они хотят сейчас утащить, поэтому эту историю сейчас надо поднимать, это – очень кривое решение, потому что вместо новой станции, мы получаем «инвалидный «Жигули» с мотором от BMW». Это – инвалидная станция», — говорит экс-глава АО «KEGOС».

Эксперт возмущен таким техническим решением, он считает, что «этих людей нельзя назвать инженерами.

«Их из КазНИПИЭнергопром надо выгонять. И мы не должны новые дома и автомобили «Самрук-Энерго» оплачивать из своего кармана», — подчеркнул Наурызбаев.