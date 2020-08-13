Ослабление карантина в Казахстане касается только будних дней – минздрав

Нур-Султан. 13 августа. КазТАГ – Ослабление карантина в Казахстане касается только будних дней, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«За пять недель карантина в Казахстане удалось значительно сократить распространение коронавирусной инфекции и снизить основные показатели нагрузки на систему здравоохранения. Поэтому сегодня на заседании государственной комиссии принято решение о постепенном снятии ограничений. Что это означает? С понедельника 17 августа возобновят работу ТРЦ, торговые дома, непродовольственные рынки, дежурные группы в дошкольных организациях, салоны красоты, фитнес-центры и ряд других объектов», — говорится в сообщении в четверг.

Как отмечается, обязательным для граждан остается ношение масок, соблюдение социальной дистанции.

«Нам по-прежнему придется отказаться от проведения массовых, праздничных и памятных мероприятий. Это необходимые меры безопасности, без которых нам не обойтись. Ведь один заболевший может заразить несколько десятков человек. Нам не нужно повторять ошибки выход из первого карантина, когда инфекция начала наступать с новой силой. Госкомиссией принято решение пока ослабить ограничения только в будние дни. На следующих выходных страна вновь на два дня вернется в карантин», — сообщает пресс-служба.

Таким образом, 22 и 23 августа будут действовать ограничение на передвижение лиц старше 65 лет, будет остановлен общественный транспорт, а бизнесу вновь придется остановить работу. Исключение будет распространяться только на продуктовые магазины и аптеки.

Ранее был опубликован план поэтапного смягчения карантина с 17 августа утвержден в Казахстане.