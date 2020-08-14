Нур-Султан. 14 августа. КазТАГ – Более 1,1 тыс. стихийных свалок на территории Казахстана увидели из космоса, передает корреспондент агентства.

«Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК проведен космический мониторинг, который за первое полугодие выявил в стране 1114 мест образования стихийных свалок», — сообщили в пресс-службе МЦРИАП в пятницу.

Отмечается, что всего начала 2020 года ведомством актуализировано 12 геосервисов, предоставлены 3,5 тыс. единиц, или порядка 1,5 млн. кв.км. космических снимков высокого разрешения. Также есть и снимки среднего разрешения, их насчитывается 75 единиц, или более 440 тыс. кв.км.

«Результаты космического мониторинга загружаются в специализированные геосервисы, чтобы госорганы могли применять эти сведения в своей работе. Кроме того, для выполнения интеграции данных постоянно проводятся сверки с информационными системами местных исполнительных органов. К примеру, путем космического мониторинга на сегодня актуализированы маски полей сельхозугодий общей площадью более 350 тысяч кв. км, определено около 19 млн гектар посевной площади зерновых культур. Также, проанализировано 1104 полигонов вырубок леса на предмет законности. Космоснимки помогают также и в определении чрезвычайных ситуаций: было обнаружено более 87 тыс. термальных точек и зафиксировано 1073 возгорания, площадь выгоревшей территории составила более 650 тыс. гектар», — сказано в сообщении.