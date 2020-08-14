Коммуникативная ошибка Ергали Сыдыманова

Всеказахстанское общество хамов может понести утрату. Против Ергали Сыдыманова, главного санитарного врача Алматинской области, по поручению министра здравоохранения начато дисциплинарное расследование. Дело вроде бы обычное: наделенный властью чиновник грубо пообщался с людьми, которые требовали от него решения злободневных проблем. Однако за последние пять месяцев поменялась не только ситуация с коронавирусом, но и общество. Теперь власть вынуждена учитывать произошедшие сдвиги.
Население республики стало чувствительно не только к сути общения с представителями органов государственного управления, но и к форме. Если бы «Руководитель ДККБТУ Алматинской области Ергали Сыдыманов выслушал требования предпринимателей и объяснил работу формата онлайн, призвал всех проявить терпение и рассказал о предстоящем ослаблении карантинного режима. А также о том, что всем владельцам объектов необходимо подать заявки в мониторинговые группы при акиматах городов и районов о готовности к открытию и получить акт, подписанный членами мониторинговых групп. После выхода постановления главного государственного санитарного врача Алматинской области о поэтапном ослаблении будет разрешено работать объектам, получившим акты готовности», как написали в пресс-службе Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг региона, то претензий к нему было бы поменьше.
На самом деле главный санитарный врач области выразился так: «Я тебя обслуживать не буду. Я понимаю, что надо кормить детей, туда-сюда, кредиты есть, андай-мындай. Я что, первый год замужем, что ли? Все, давайте, голову мне не морочьте. Ты что снимаешь? Из-за таких потом все начинается». И реально началось. Дело в том, что в Казахстане политкорректностью не отличаются не только представители государственного аппарата, но и население. Поэтому про г-на Сыдыманова сразу указали, что свой первый рабочий день в новом статусе он начал после перевода из Мангистауской области (с Запада), хотя родился медицинский чиновник в Караганде, а мединститут закончил в Алматы. Посыл более чем очевиден: поназначают всяких, а они помогать не стремятся и грубят сверх всякой меры.
Хороший «понт» в Казахстане по-прежнему дорогого стоит и важен в общении, менталитете и культуре. Без него повседневность (в том числе административная) теряет краски, позитивный настрой и тонус. Ергали Сыдыманов явно хотел выставить себя функционером крутым и суровым, знающим жизнь и способным отличать нытье предпринимателей от реального положения дел и требований современного момента.
«Понт» – это поведение человека, при котором он чем-то неявно (тонкий «понт») или явно (грубый «понт») хвастает. Часто такое поведение скрывает внутреннюю неуверенность, когда «понтующийся» хочет показаться более значимым, чем есть на самом деле. Специфика «понтов» в том, что в них изначально многое понарошку, из-за чего следует строго соблюдать меру, дабы не попасть в смешное положение.
Г-н Сыдыманов был руководителем санэпиднадзора в Талдыкоргане, а потому полагал, что правила игры помнит достаточно хорошо. Но областной центр Алматинской области до карантинов и локдаунов – это как Советский Союз до 22 июня 1941 года. С приходом COVID-19 очень многое поменялось, в том числе неотвратимо – и в Талдыкоргане тоже.
Ергали Сыдыманов оказался пасынком времени. Такой эффект наблюдается, когда человек остался, а время его уже ушло. Как медицинский функционер пока еще главный санитарный врач Алматинской области сформировался в период путаницы клятвы Гиппократа с клятвой гиппопотама. Но жизнь менялась, и в стране сменился не только президент. Государство годами снимало телевизионные передачи и ролики, ставило билборды про то, как платить налоги. Про то, как получить пенсию или пособие на ребенка фильмов не было. А вот в 2020-ом произошел тектонический сдвиг: государство стало рассказывать о том, как получить 42500 тенге, продовольственную корзину для малоимущих, президент озадачивает министров проблемой дистанционного обучения для школьников из бедных семей…
Время поменялось (люди вместе с ним), а г-н Сыдыманов остался в прошлом. Поэтому главе Минздрава пришлось в лице главного санврача Алматинской области напоминать всем медицинским функционерам о смене правил игры, а с ними и стиля общения с населением. Когда люди озлоблены безденежьем, безработицей и неустроенностью, власти опасно разговаривать с ними грубо. Потому что последствия могут быть самыми разными.
***
© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.