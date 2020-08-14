Коммуникативная ошибка Ергали Сыдыманова

Грубость в общении с населением выходит из моды. Потому что опасна

Всеказахстанское общество хамов может понести утрату. Против Ергали Сыдыманова, главного санитарного врача Алматинской области, по поручению министра здравоохранения начато дисциплинарное расследование. Дело вроде бы обычное: наделенный властью чиновник грубо пообщался с людьми, которые требовали от него решения злободневных проблем. Однако за последние пять месяцев поменялась не только ситуация с коронавирусом, но и общество. Теперь власть вынуждена учитывать произошедшие сдвиги.

Население республики стало чувствительно не только к сути общения с представителями органов государственного управления, но и к форме. Если бы «Руководитель ДККБТУ Алматинской области Ергали Сыдыманов выслушал требования предпринимателей и объяснил работу формата онлайн, призвал всех проявить терпение и рассказал о предстоящем ослаблении карантинного режима. А также о том, что всем владельцам объектов необходимо подать заявки в мониторинговые группы при акиматах городов и районов о готовности к открытию и получить акт, подписанный членами мониторинговых групп. После выхода постановления главного государственного санитарного врача Алматинской области о поэтапном ослаблении будет разрешено работать объектам, получившим акты готовности», как написали в пресс-службе Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг региона, то претензий к нему было бы поменьше.

На самом деле главный санитарный врач области выразился так: «Я тебя обслуживать не буду. Я понимаю, что надо кормить детей, туда-сюда, кредиты есть, андай-мындай. Я что, первый год замужем, что ли? Все, давайте, голову мне не морочьте. Ты что снимаешь? Из-за таких потом все начинается». И реально началось. Дело в том, что в Казахстане политкорректностью не отличаются не только представители государственного аппарата, но и население. Поэтому про г-на Сыдыманова сразу указали, что свой первый рабочий день в новом статусе он начал после перевода из Мангистауской области (с Запада), хотя родился медицинский чиновник в Караганде, а мединститут закончил в Алматы. Посыл более чем очевиден: поназначают всяких, а они помогать не стремятся и грубят сверх всякой меры.

Хороший «понт» в Казахстане по-прежнему дорогого стоит и важен в общении, менталитете и культуре. Без него повседневность (в том числе административная) теряет краски, позитивный настрой и тонус. Ергали Сыдыманов явно хотел выставить себя функционером крутым и суровым, знающим жизнь и способным отличать нытье предпринимателей от реального положения дел и требований современного момента.

«Понт» – это поведение человека, при котором он чем-то неявно (тонкий «понт») или явно (грубый «понт») хвастает. Часто такое поведение скрывает внутреннюю неуверенность, когда «понтующийся» хочет показаться более значимым, чем есть на самом деле. Специфика «понтов» в том, что в них изначально многое понарошку, из-за чего следует строго соблюдать меру, дабы не попасть в смешное положение.

Г-н Сыдыманов был руководителем санэпиднадзора в Талдыкоргане, а потому полагал, что правила игры помнит достаточно хорошо. Но областной центр Алматинской области до карантинов и локдаунов – это как Советский Союз до 22 июня 1941 года. С приходом COVID-19 очень многое поменялось, в том числе неотвратимо – и в Талдыкоргане тоже.

Ергали Сыдыманов оказался пасынком времени. Такой эффект наблюдается, когда человек остался, а время его уже ушло. Как медицинский функционер пока еще главный санитарный врач Алматинской области сформировался в период путаницы клятвы Гиппократа с клятвой гиппопотама. Но жизнь менялась, и в стране сменился не только президент. Государство годами снимало телевизионные передачи и ролики, ставило билборды про то, как платить налоги. Про то, как получить пенсию или пособие на ребенка фильмов не было. А вот в 2020-ом произошел тектонический сдвиг: государство стало рассказывать о том, как получить 42500 тенге, продовольственную корзину для малоимущих, президент озадачивает министров проблемой дистанционного обучения для школьников из бедных семей…

Время поменялось (люди вместе с ним), а г-н Сыдыманов остался в прошлом. Поэтому главе Минздрава пришлось в лице главного санврача Алматинской области напоминать всем медицинским функционерам о смене правил игры, а с ними и стиля общения с населением. Когда люди озлоблены безденежьем, безработицей и неустроенностью, власти опасно разговаривать с ними грубо. Потому что последствия могут быть самыми разными.

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