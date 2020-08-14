Более 500 медработников получили компенсации в размере Т2 млн – Есмагамбетова

Нур-Султан. 14 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Более 500 медработников получили компенсации в размере Т2 млн, уверяет главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова.

«Министерство здравоохранения каждый день мониторит количество рассмотренных, количество одобренных и, самое главное, количество выплаченных (заявок на получение компенсации – КазТАГ). По нашим данным на вчерашний день уже 500 медицинским работникам была выплата осуществлена», — сказала Есмагамбетова на брифинге в пятницу.

При этом она подтвердила, что сумма выплаты составляет Т2 млн. Однако Есмагамбетова затруднилась ответить, какому количеству медработников было отказано в такой выплате.