Более 500 медработников получили компенсации в размере Т2 млн – Есмагамбетова

Новости 36 0

Нур-Султан. 14 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Более 500 медработников получили компенсации в размере Т2 млн, уверяет главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова.

«Министерство здравоохранения каждый день мониторит количество рассмотренных, количество одобренных и, самое главное, количество выплаченных (заявок на получение компенсации – КазТАГ). По нашим данным на вчерашний день уже 500 медицинским работникам была выплата осуществлена», — сказала Есмагамбетова на брифинге в пятницу.

При этом она подтвердила, что сумма выплаты составляет Т2 млн. Однако Есмагамбетова затруднилась ответить, какому количеству медработников было отказано в такой выплате.

Похожие материалы:

  1. Единовременную выплату 42 500 тенге получили более 1,6 млн казахстанцев
  2. Более 20 туробъектов получили разрешения на открытие в Акмолинской области
  3. Несколько руководителей органов ветконтроля и надзора получили строгие выговоры
  4. Более 6 тыс. телеуроков для школьников обещают снять в Казахстане
  5. «Не поддаваться на провокации». «Что произошло в селе Шорнак?». «Люди боятся и думают, что педофила не накажут — о беспорядках в Сатпаеве». «Семьи умерших медиков не получают компенсации». «Представители элитных групп не согласны платить больше налогов»

Новости партнеров

Загрузка...