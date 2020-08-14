Нур-Султан. 14 августа. КазТАГ – Прогноз погоды на ближайшие три дня синоптики Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В течение периода высотный циклон будет смещаться с запада на северные регионы Казахстана, с чем ожидаются местами сильные дожди c грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 15-17 августа.

В северных, центральных и восточных регионах в ночные и утренние часы местами ожидается туман.

«На западе – понижение, на севере – повышение температуры воздуха», — добавили синоптики.