Карантин по выходным в Казахстане могут отменить через две недели

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Нур-Султан. 14 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Карантин по выходным в Казахстане могут отменить через две недели, сообщил первый заместитель председателя правления национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» Эльдар Жумагазиев.

«Министр Цой вчера сказал, что локдаун на выходных будет длиться две недели. Это время дается для того, чтобы мы настроили у себя все эти процессы, которые прописаны и, если карантинные меры будут соблюдаться, если через две недели все будет нормально, мы будем просить о том, чтобы этот локдаун по выходным сняли», — сказал Жумагазиев на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что основную выручку бизнес получает в выходные дни.

Напомним, 13 августа был утвержден план поэтапного смягчения карантина в Казахстане.

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