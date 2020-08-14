Электроэнергию из просроченного пива стал производить завод в Австралии

Алматы. 14 августа. КазТАГ — Электроэнергию из просроченного пива стал производить завод по очистке сточных вод в Австралии, сообщает Hindustan Times.

«В Австралии завод по очистке сточных вод Glenelg начал использовать пиво, срок годности которого истек из-за падения продаж в ресторанах, пабах и клубах, чтобы превратить его в возобновляемую энергию. Процесс производства не столь сложен:

пиво разлагается при высоких температурах и смешивается с осадком сточных вод, который выделяет биогаз, который, в свою очередь, вырабатывает электричество», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что завод перерабатывает 150 тыс. литров просроченного пива в неделю, что позволяет выработать электричество, которого достаточно для полного обеспечения энергией 1200 домов в течение семи дней.

Ранее завод производил электроэнергию только из сточных вод, что позволяло обеспечивать около 80% его собственных потребностей, теперь предприятие планирует использовать просроченное пиво и после окончания пандемии.