Дожди с грозами и сильный ветер ожидаются на севере Казахстана в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 14 августа. КазТАГ — Дожди с грозами и сильный ветер ожидаются на севере Казахстана 15-17 августа, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В течение периода высотный циклон будет смещаться с запада на северные регионы Казахстана, с чем ожидаются местами сильные дожди c грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града», — говорится в сообщении в пятницу.

Согласно прогнозу, в северных, центральных и восточных регионах Казахстана в ночные и утренние часы местами ожидается туман.

«На западе ожидается понижение, на севере – повышение температуры воздуха», — резюмируется в сообщении.