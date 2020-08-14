Руководство минздрава в испытаниях вакцины от COVID-19 не участвует

Нур-Султан. 14 августа. КазТАГ – Руководство министерства здравоохранения Казахстана в клинических испытаниях вакцины от COVID-19 не участвует, сообщила главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

«Руководство минздрава в клинических испытаниях вакцины от коронавируса не участвует», — сообщила Аймагамбетова на брифинге в пятницу, отметив, что участие в испытаниях вакцины является добровольной процедурой.

Напомним, 11 августа Путин заявил, что в России впервые в мире зарегистрирована вакцина против КВИ. По его словам, «она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», добавив, что одна из его дочерей сделала себе такую прививку. 12 августа Путина с регистрацией вакцины поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.