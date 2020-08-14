США проводят расследование в отношении импорта металлического кремния из Казахстана

Алматы. 14 августа. КазТАГ – Комиссия по международной торговле утвердила проведение антидемпингового расследования в отношении импорта металлического кремния из Боснии и Герцеговины, Исландии, Малайзии и Казахстана, сообщает SP Global.

«Комиссия по международной торговле США провела предварительное расследование импорта металлического кремния из четырех стран и 13 августа проголосовала за продолжение расследования, поскольку пришла к выводу, что этот импорт наносит материальный ущерб или угрожает промышленности США. Речь идет о введении антидемпинговых пошлин на импорт кремния из Боснии и Герцеговины, Исландии и Малайзии, а также компенсационных пошлин на импорт из Казахстана», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что расследование касается импорта всех видов металлического кремния, включая кремниевый порошок, но, не включая кремний полупроводниковой чистоты, содержащий от 85% до 99,99% кремния и менее 4% железа.

«Положительное решение было принято единогласно пятью голосами из пяти. Проведением расследования теперь займется министерство торговли, которое предоставит предварительные предложения по размеру компенсационных пошлин 23 сентября, предварительные предложения по антидемпинговым пошлинам – 7 декабря, если сроки расследования не будут продлены», — отмечается в публикации.

Как поясняет издание, предполагаемая демпинговая разность составляет 21,41% для Боснии и Герцеговины, от 28,12% до 47,54% для Исландии и от 11,49% до 16,92% для Малайзии. Чтобы определить размер компенсационной пошлины для Казахстана, комиссия будет расследовать восемь программ субсидирования, которые могли несправедливо поддерживать казахстанских производителей кремния.

Как сообщается, с заявлением о проведении расследования обратились американские производители Globe Specialty Metals и Mississippi Silicon.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики США, в 2019 году импорт кремния из всех четырех рассматриваемых стран вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Импорт кремния в США в 2019 году включал 9601 тонну из Боснии и Герцеговины (рост на 17%), 6338 тонн из Исландии (рост на 449%), 7771 тонну из Казахстана (рост на 178%) и 3419 тонн из Малайзии (по сравнению с отсутствием импорта в 2018 году).