США проводят расследование в отношении импорта металлического кремния из Казахстана

Новости 93 0

Алматы. 14 августа. КазТАГ – Комиссия по международной торговле утвердила проведение антидемпингового расследования в отношении импорта металлического кремния из Боснии и Герцеговины, Исландии, Малайзии и Казахстана, сообщает SP Global.

«Комиссия по международной торговле США провела предварительное расследование импорта металлического кремния из четырех стран и 13 августа проголосовала за продолжение расследования, поскольку пришла к выводу, что этот импорт наносит материальный ущерб или угрожает промышленности США. Речь идет о введении антидемпинговых пошлин на импорт кремния из Боснии и Герцеговины, Исландии и Малайзии, а также компенсационных пошлин на импорт из Казахстана», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что расследование касается импорта всех видов металлического кремния, включая кремниевый порошок, но, не включая кремний полупроводниковой чистоты, содержащий от 85% до 99,99% кремния и менее 4% железа.

«Положительное решение было принято единогласно пятью голосами из пяти. Проведением расследования теперь займется министерство торговли, которое предоставит предварительные предложения по размеру компенсационных пошлин 23 сентября, предварительные предложения по антидемпинговым пошлинам – 7 декабря, если сроки расследования не будут продлены», — отмечается в публикации.

Как поясняет издание, предполагаемая демпинговая разность составляет 21,41% для Боснии и Герцеговины, от 28,12% до 47,54% для Исландии и от 11,49% до 16,92% для Малайзии. Чтобы определить размер компенсационной пошлины для Казахстана, комиссия будет расследовать восемь программ субсидирования, которые могли несправедливо поддерживать казахстанских производителей кремния.

Власти нужна свежая кровь Власти нужна свежая кровь
4099

Как сообщается, с заявлением о проведении расследования обратились американские производители Globe Specialty Metals и Mississippi Silicon.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики США, в 2019 году импорт кремния из всех четырех рассматриваемых стран вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Импорт кремния в США в 2019 году включал 9601 тонну из Боснии и Герцеговины (рост на 17%), 6338 тонн из Исландии (рост на 449%), 7771 тонну из Казахстана (рост на 178%) и 3419 тонн из Малайзии (по сравнению с отсутствием импорта в 2018 году).

Похожие материалы:

  1. Служебное расследование проведут в отношении главного санврача Алматинской области
  2. МВД РК начало служебное расследование после массовых похорон матери начальника полиции
  3. Более Т500 млрд доходов недополучил за семь месяцев бюджет Казахстана – минфин
  4. 650 аптек Казахстана продавали лекарства по завышенным ценам
  5. Маршрут Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан в обход Казахстана зимой может закрыться

Новости партнеров

Загрузка...