Экс-глава «СК-Фармация» арестован по обвинению в коррупции с тяжкими последствиями

Нур-Султан. 14 августа. КазТАГ – Бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация» арестован по обвинению в коррупции с тяжкими последствиями, сообщает антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой задержан и водворен в ИВС ДП города Нур-Султан бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация» по факту злоупотребления полномочиями при закупе медицинских изделий в период ЧС, повлекшие тяжкие последствия. 14 августа с санкции суда подозреваемый заключен под стражу», — сообщили в пресс-службе «Антикора» редакции МИА КазТАГ в пятницу.

Отметим, что ТОО «СК-Фармация» в период чрезвычайного положения возглавлял Берик Шарип.

Напомним, 10 июля на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с ситуацией с коронакризисом поручил уволить руководителей ФСМС и «СК-Фармация», и в случае необходимости провести расследование. По мнению главы государства, все хотят работать в «СК-Фармация», «клановые интересы какие-то вокруг этой организации». Кроме того, он отметил, что в ФОМС «нужно поставить более делового и менее гламурного человека». Вечером 10 июля стало известно, что Айбатыр Жумагулов покинул пост главы ФОМС, а Берик Шарип – главы «СК-Фармация». Как отмечало 10 июля МИА КазТАГ, Шарип стал вторым главой «СК-Фармация» за три года, уволенным после критики президента – 4 февраля после критики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пост руководителя компании покинул Нуржан Алибаев.

Как стало известно 12 июля, новым председателем правления ТОО «СК-Фармация» был назначен Ерхат Искалиев.