Казахстан обращается к России как возможному первому производителю вакцины — МЗ РК

Нур-Султан. 14 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстан обращается к России как возможному первому производителю вакцины, прошедшей две фазы клинических испытаний и зарегистрированной в РФ, заявила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

«Сегодня в мире разработано 166 вакцин-кандидатов против коронавирусной инфекции. Их основное количество находится на фазе доклинических испытаний. Есть правила испытания вакцин: это три фазы и обязательная регистрация. Из 120 вакцин сегодня 17 вакцин используются на людях. Российская вакцина прошла две фазы клинических испытаний и зарегистрирована в Российской Федерации», — сказала Есмагамбетова в пятницу на онлайн-брифинге по поэтапному снятию карантинных мер в Казахстане.

По ее словам, Казахстан, как и весь мир, ждет безопасной и эффективной вакцины и будет прорабатывать поставку с первым же производителем вакцины, но нужно понимать, что выпуска и производства вакцины ждет весь мир.

Конечно, по ее данным, есть очередь на вакцину. «Альянс за инклюзивную вакцину» и создавался, чтобы распределение вакцин в мире было равномерным.

«Сегодня с учетом возможности закупа вакцины и проведения вакцинации в Казахстане, мы прорабатываем все группы населения, которые будут подлежать вакцинации. У нас в планах, в первую очередь, группы риска: лица старше 60-65 лет с определенными хроническими заболеваниями, медработники, потому что они первую очередь встречается с носителями коронавируса. Поэтому, мы продолжаем работу по выбору вакцинации, разработки стратегии по вакцинации», — сказала главный санврач РК.

По вакцине, которая разработана казахстанскими специалистами, по данным Есмагамбетовой, завершена первая фаза доклинических испытаний.