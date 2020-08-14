На одной койке за месяц должно пролечиться от COVID-19 три пациента – УОЗ Алматы

Нур-Султан. 14 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. На одной койке за месяц, для сохранения работы медиков в зоне относительного комфорта, должно пролечиться от COVID-19 три пациента, заявил руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров.

«Как регулировать постоянный поток пациентов? — Нужно постоянно мониторить оборот и занятость коечного фонда. Это означает, что на одной койке в течение месяца, в идеале, должно пролечиться три пациента. Лишь при таком обороте можно говорить об эффективном использовании коечных мощностей», — сказал Надыров на онлайн-брифинге в пятницу.

По его словам, на пропускную способность стационаров Алматы могут повлиять: количество заражений, количество поступлений больных, степень тяжести пациентов, поступивших в стационар — от этого напрямую зависит количество койко-дней, которые они занимают внутри стационара.

«Количество госпитализаций в клиники исторически выглядело, так: если в марте-мае в стационары поступало в среднем по 100 пациентов, то в пике — в среднем по 330 пациентов, а в отдельных случаях — до 500 больных в сутки.

И если говорить о расчете, то при 6 тыс. коек перед управлением, по его данным, стоит задача — не допустить госпитализации более 350 пациентов в сутки. Это — «точка возврата» потому, что если не предпринять своевременные меры при увеличении госпитализации, то система здравоохранения может столкнуться с коллапсом.

«Пороговый уровень — 70% занятости от всех коечных мощностей. Как только он будет достигаться, необходимо включать меры ограничения, чтобы работать в зоне относительного комфорта — когда есть возможность на стационарном уровне проводить качественное лечение, то есть поток пациентов не настолько велик, не наступает коллапс здравоохранения и мы успеваем качественно пролечить пациента», — сказал Надыров.

На этом уровне ограничительные меры носят, по его оценке, гибкий характер, что позволяет бизнесу не закрываться в целом, а работать при определенных ограничениях.

«Таким образом формула эффективной борьбы с COVID-19 выглядит так: солидарная ответственность со стороны населения и бизнеса, неукоснительное соблюдение мер ограничения, квалифицированная медицинская помощь на всех её этапах», — резюмировал Надыров.