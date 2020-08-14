«Наша главная задача – не допустить угрозу национальной безопасности страны». «Наш доморощенный госаппарат… принципиально не желающий меняться». «Нужен ли Казахстану сенат – ответ Абаева скептикам». «Коронакризис застал наши элиты уже взрослыми на этапе их смены»

Сетевой Казахстан 14 августа 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Наша главная задача – не допустить угрозу национальной безопасности – Назарбаев» — Елбасы, председатель Совета безопасности Нурсултан НАЗАРБАЕВ встретился с Премьер-министром Аскаром МАМИНЫМ. Елбасы подчеркнул, что принятые ранее в Казахстане государственные программы позволили снизить негативное влияние текущего кризиса на национальную экономику — «Мы переживаем один из самых сложных периодов за годы нашей независимости. За это время мы преодолели немало кризисов… Несмотря на кризис, наша главная задача – не допустить угрозу национальной безопасности страны. Нам необходимо сохранить внутреннюю стабильность. Казахстанцы должны помнить, что консолидация общества и политическая стабильность – это главный краеугольный камень нашего продвижения вперёд«, – сказал Нурсултан Назарбаев.

«Сегодня новости и уже история» — Сегодня столетний юбилей отмечает международное информационное агентство «Казинформ». О том, как создавалось агентство, как развивается сегодня, – в интервью с председателем правления АО «МИА «Казинформ» Аскаром УМАРОВЫМ — Для начала, пользуясь случаем, хочу поздравить коллектив газеты «Казахстанская правда» со 100-летним юбилеем. «Казинформ» ровесник с вами. Мы сегодня не говорим о праздновании, мы говорим о том, чтобы отметить дату в календаре. Без пышных празднеств, тоев, а конкретными делами. Сегодня, когда весь мир борется с пандемией, праздновать юбилей, устраивать той – это неправильно. Есть более актуальные задачи.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Алтай КАРПЫКОВ – ««Черный квадрат» госаппарата» — Очередной политический сезон откроется этой осенью Посланием главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Многие эксперты ожидают от него определенной жесткости, квинтэссенцией которой может стать сообщение президентом о своем видении реформ, назревших как в экономике, социальном блоке, так и в идеологии. Остановимся для начала на одном явлении, с которым так или иначе предстоит столкнуться руководству страны – неважно, какие преобразования оно бы не затеяло. Это, пожалуй, enfant terrible казахстанской системы управления – наш доморощенный госаппарат, давно живущий по своим законам и принципиально не желающий меняться.

IA — CENTR . RU . «Какие выборы? Почему казахстанцам не интересны электоральные процессы» — Тихо, мирно и без особых сюрпризов прошли 12 августа выборы сенаторов от регионов в Казахстане. Не пользуются особым интересом казахстанской аудитории и новости о праймериз партии «Нур Отан», которые стартуют уже в понедельник, 17 августа. Между тем, многие казахстанские политологи предупреждают, что в актуальной международной повестке понимание населением электоральных процессов в своей стране – залог здорового и благополучного развития государства.

365 INFO . KZ . «В нашем Сенате слишком много бывших чиновников» — Поэтому законы в первую очередь ориентированы на правительство и администрацию президента. Обеим палатам парламента нужна мощная оппозиция и побольше представителей бизнеса и гражданского общества, заявил политолог Замир КАРАЖАНОВ в интервью нашему порталу. Нынешние «беззубые» депутаты не могут добиться от правительства эффективной работы. К законотворческой работе у общественности тоже масса претензий.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Нужен ли Казахстану сенат – ответ Абаева скептикам» — Первый заместитель руководителя Администрации президента Даурен АБАЕВ прокомментировал заявления о том, что Казахстану не нужна верхняя палата парламента – сенат — «У нас любят говорить о «декоративных институтах», но такое понимание есть, в сущности, дилетантизм. Почему? Потому что любой институт в рамках своих законных полномочий (а у нашего сената они довольно серьезные) наполняется конкретными людьми, а не бездушными машинами, со своими взглядами, политическими убеждениями и планами действий. Все это каждодневно оказывает влияние на принятие тысяч решений, которые не всегда видны взгляду стороннего наблюдателя«, — отметил он. По его словам, если смотреть с точки зрения функционирования всей политической системы, то сенату принадлежит большая стабилизирующая функция — сенат невозможно распустить, а его спикер наделен статусом второго должностного лица в государстве.

EXCLUSIVE . KZ . «Что нас ждет?» — Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), учрежденное 27 крупнейшими российскими компаниями и финансовыми институтами, сделало прогноз относительно экономики Казахстана на ближайшие годы… Дальнейшие процессы в экономике, сталкивающейся с различными факторами неопределенности, во многом будут зависеть от эффективности мер монетарной и фискальной поддержки, а также от их способности ослабить негативные последствия шоков.

CARAVAN . KZ . «Главрач ГБСНП Алматы откровенно признался, с какими трудностями приходится сталкиваться при лечении тяжелобольных коронавирусом» — 2020 год стал самым сложным в карьере Саги БЕЙСЕНБЕКОВА. В эксклюзивном интервью “КАРАВАНУ” главный врач Алматинской городской больницы скорой неотложной помощи честно рассказал о том, с какими трудностями приходится сталкиваться при лечении тяжелобольных пациентов.

«Казахстан превратится в полигон для испытания вакцин от коронавируса?» — Семь ученых Отарской лаборатории, которая занимается разработкой вакцины от COVID-19, испытали ее на себе. Тем самым продемонстрировав, что не стоит бояться вакцинации. Между тем многие казахстанцы опасаются, что вскоре страна может стать полигоном для испытания заграничных ковид-препаратов. Крупнейшая австралийская фармкомпания уже включила нас в список испытуемых, на очереди – китайские компании? Казахстанские ученые планируют начать масштабные клинические исследования уже в сентябре. Около полусотни мировых фармкомпаний сейчас уже ищут кандидатов для испытания своих разработок от коронавируса. Общество разделилось на три категории: тех, кто ждет, поскорее бы появилась вакцина, и готов стать добровольцем во благо спасения мира; тех, кто считает, что вакцина может оказаться страшнее самого вируса, и мы станем подопытными кроликами. Есть и те, кто планирует неплохо заработать собственным здоровьем на клинических исследованиях.

KURSIV . KZ . «Кому отправляет и от кого получает гуманитарную помощь Казахстан» — Данные об экспортных и импортных поставках РК по странам в качестве гуманитарной помощи от Комитета госдоходов показывают, что за первые полгода в качестве гуманитарной помощи страна получила 0,41 т лекарств на сумму $250,9 тыс. (для сравнения: показатель за весь 2019 год – 1,3 т медикаментов стоимостью $3,9 млн)… Самый большой по стоимости гуманитарный груз со спецодеждой пришел в Казахстан из Катара – $1,6 млн, более 35 тыс. специальных медицинских, защитных и хирургических костюмов.

FORBES . KZ . «Асхат Аймагамбетов – о будущем частных школ, детсадов и центров развития» — В последние годы в Казахстане активно развивался сектор частного дошкольного образования, и во многом благодаря бизнесу, в стране удалось решить проблему нехватки мест в детских садах. Согласно официальным данным, охват детей дошкольным образованием сегодня составляет 98,5%. Однако уже несколько месяцев этот бизнес находится в затруднительном положении – карантинные ограничения не позволяют работать в полном объеме, либо запрещают работать даже в режиме дежурных групп (в Нур-Султане). С какими потерями выйдет этот сектор из карантина и не столкнется ли страна вновь с тотальным дефицитом мест в детских садах, Forbes.kz спросил у министра образования и науки Асхата АЙМАГАМБЕТОВА.

Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Почему надо разрешить продажу сельхозземель в Казахстане» — Сельское хозяйство в Казахстане – это самый очевидный сектор для роста диверсификации и конкурентоспособности нашей экономики. С момента обретения независимости правительство всегда понимало это и пыталось вывести сектор на новый уровень в противовес нефтяной зависимости страны. В Казахстане было множество государственных программ по развитию агробизнеса. Были потрачены громадные усилия и государственные деньги, но прогресса так и нет. Мировой опыт показывает: если мы реально стремимся построить открытую рыночную экономику и эффективное предпринимательство, то рано или поздно в Казахстане появятся полноценная частная собственность на сельхозземлю и свободный рынок по ее купле-продаже.

MK — KZ . KZ . «Что угрожает урожайности казахстанских полей» — Своим мнением о столь серьезном вопросе мы попросили поделиться с «МК» в эксклюзивном интервью академика, генерального директора НПЦЗХ имени Бараева Кенже АБДУЛЛАЕВА. Любой урожай, по словам ученого, складывается из трех китов. Во-первых, это соблюдение научно-обоснованных технологий, во-вторых, качество семян и, в-третьих — оснащенность сельхозтехникой.

KAPITAL . KZ . «Выплата дивидендов БВУ – хороший сигнал для рынка?» — Финансовый эксперт Расул РЫСМАМБЕТОВ поделился своим мнением о состоянии банковского сектора — Уже в ноябре-декабре 2019 года, под занавес AQR, банки глубоко осознали, что нарушения никто не потерпит. Да и многие видят, что у государства не бездонные карманы и помогать деньгами оно больше не будет. То есть если ипотечный кризис был детской болезнью, то коронакризис застал наши элиты уже взрослыми на этапе их смены. Никому из банков не хочется стать ярким примером, на котором регулятор и политическое руководство захотят показать свою принципиальность и жесткость. Вот почему и АРРФР, и БВУ должны хорошо взаимодействовать друг с другом.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Иле-Алатауский нацпарк: схемы отъема земель и возвращенный адвокату иск» — Передача 35 гектаров земель Иле-Алатауского национального парка частной компании вызвала большой резонанс не только в среде экозащитников. Защищают национальное достояние и сильные юристы – Бакытжан БАЗАРБЕК и Жангельды СУЛЕЙМАНОВ. Один из них оспаривает передачу природных территорий в суде, другой ведет собственное расследование и изучает незаконные методы отъема госземель, ведь участки нацпарка чиновники по-тихому отдавали частникам еще до нынешней шумихи.

«Нужна ли в Казахстане смертная казнь для педофилов?» — Как известно, в действующем законодательстве страны нет нормы, предусматривающей смерть. Педофилов приговаривают к длительным срокам заключения. Корреспондент Azattyq Rýhy поговорил с экспертами и узнал их мнение о том, необходима ли смертная казнь для педофилов и какого наказания они действительно заслуживают.

LITER . KZ . «Вонючая лужа или экосистема: экологи Нур-Султана пытаются спасти озеро Талдыколь от уничтожения» — Ситуация вокруг озера Малый Талдыколь в Нур-Султане получила продолжение: известный архитектор Серик РУСТАМБЕКОВ выступил в защиту водоема. Эксперт считает, что для города и его жителей будет лучше, если власти откажутся от осушения и застройки территории озера.

AZATTYQ . ORG . ««Аким говорит, как не верить? Верим. Но все хотят жить» Ночное нападение на Каскабулак» — По словам местных жителей, после ночного нападения в селе Каскабулак Жамбылской области, в котором проживают этнические курды, никто не спал, а женщины и дети до рассвета прятались в местной школе. Общественная организация, представляющая курдскую диаспору, отрицает сообщения о «межэтническом конфликте». Полиция заявляет о задержании 14 человек и возбуждении дела по статье «Хулиганство». Репортер Азаттыка побывала в Каскабулаке.

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