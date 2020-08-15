Лукашенко о массовых протестах: Из этого ничего не получится

Алматы. 15 августа. КазТАГ — Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что из раскачивания обстановки в стране «ничего не получится», сообщает БелТА.

«Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим. Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы», — заявил Лукашенко на совещании в центре стратегического управления в министерстве обороны Беларуси в субботу.

Он отметил, что за рубежом Беларуси предлагают некое посредничество, создают для страны зарубежное правительство.

«Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите. (…) Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?», — сказал президент.

Напомним, на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов и по данным государственных экзит-полов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых поздравил своего белорусского коллегу с переизбранием на пост главы государства.

Значительная часть населения РБ не согласна с результатами выборов. В Минске и других городах Беларуси проходят масс овые протесты, в стране блокируют интернет, на этом фонде создатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер включил в стране инструменты антицензуры.

На фоне происходящего Евросоюз призвал Минск к диалогу с народом и рассматривает возможность введения санкций в отношении белорусских властей. Санкции может ввести в отношении Минска и Вашингтон.

По последним данным, количество задержанных в ходе протестов Беларуси составило около 7 тыс. человек, граждане страны массово блокируют дороги, бастуют крупнейшие предприятия страны, бывшие служащие правоохранительных органов массово демонстрируют сцены выбрасывания служебной и военной формы в мусорные контейнеры или ее сжигания, заявляя о том, что не имеют отношения к действующим силовикам.

Как сообщалось ранее, власти Беларуси извинились перед народом за применение насилия, тысячи задержанных выходят на свободу, однако многим из них нужна медицинская и психологическая помощь после действий силовиков.

«Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», — сообщили в белорусском Центризбиркоме 14 августа.