Алматы. 15 августа. КазТАГ — Живущие и работающие в Украине казахстанцы отправили гумпомощь в Нур-Султан, сообщают госСМИ.

«14 августа в казахстанскую столицу специальным рейсом из Украины прибыла крупная партия медикаментов общей стоимостью Т86,7 млн для лечения пациентов с диагнозом COVID-19», — говорится в сообщении в субботу.

Как сообщается, доставку гуманитарной помощи в виде антибактериальных препаратов «Левофлоксацин» (55 тыс. упаковок) и «Меропенем» (28 330 флаконов), которые являются эффективными лекарствами для лечения осложнений коронавирусной инфекции, организовали благотворительный фонд #KustoHelp совместно с посольством Казахстана в Украине.

Отмечается, что проект был реализован благодаря компании Kusto Agro, базирующейся в Украине. Таким образом, казахстанский бизнес за рубежом вносит свой вклад в борьбе с пандемией и помогает соотечественникам.

«Мы, казахстанцы, живущие и работающие в Украине, не могли остаться безучастными к сложной ситуации с коронавирусом у нас на родине и хотим помочь нашим медикам быстрее преодолеть кризис. Надеемся, что наша помощь будет способствовать скорейшей победе над эпидемией коронавируса в Казахстане. Выражаем особую благодарность сотрудникам посольства РК в Украине за поддержку гуманитарной акции компании. Казахстанские дипломаты оказали большую помощь в поиске надежного поставщика лекарственных средств и решении транспортно-логистических вопросов», — отметил председатель совета директоров Kusto Agro Даулет Нуржанов.

Как уточняется, гумпомощь по медицинским учреждениям страны будет распределять министерство здравоохранения РК через «СК-Фармацию» и региональные управления здравоохранения акиматов.