Нур-Султан. 16 августа. КазТАГ — Дождь с грозой ожидается в Нур-Султане в воскресенье, в Алматы и Шымкенте без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 метров в секунду. Днем +24+26, ночью +11+13.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Днем +32+34, ночью +16+18.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13 метров в секунду. Днем +34+36, ночью +19+21.