Лукашенко хочет связаться с Путиным из-за «угрозы не только Беларуси»

Алматы. 15 августа. КазТАГ – Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет связаться с российским коллегой Владимиром Путиным из-за «угрозы не только Беларуси», сообщают официальные белорусские СМИ.

«Надо связаться с Путиным – президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас, потому что это уже угроза не только Беларуси. Некоторые россияне слишком умные, начинают кричать: «Беларусь, так, не эдак», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что защита Беларуси будет являться примером для других.

«Я хочу сказать сегодня, что защита Беларуси – это не меньше, чем защита сегодня всего нашего пространства, союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — считает Лукашенко.

Напомним, на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов и по данным государственных экзит-полов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых поздравил своего белорусского коллегу с переизбранием на пост главы государства.

Значительная часть населения РБ не согласна с результатами выборов. В Минске и других городах Беларуси проходят масс овые протесты, в стране блокируют интернет, на этом фонде создатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер включил в стране инструменты антицензуры.

На фоне происходящего Евросоюз призвал Минск к диалогу с народом и рассматривает возможность введения санкций в отношении белорусских властей. Санкции может ввести в отношении Минска и Вашингтон.

По последним данным, количество задержанных в ходе протестов Беларуси составило около 7 тыс. человек, граждане страны массово блокируют дороги, бастуют крупнейшие предприятия страны, бывшие служащие правоохранительных органов массово демонстрируют сцены выбрасывания служебной и военной формы в мусорные контейнеры или ее сжигания, заявляя о том, что не имеют отношения к действующим силовикам.

Как сообщалось ранее, власти Беларуси извинились перед народом за применение насилия, тысячи задержанных выходят на свободу, однако многим из них нужна медицинская и психологическая помощь после действий силовиков.

«Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», — сообщили в белорусском Центризбиркоме 14 августа.