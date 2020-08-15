Взрыв произошел на территории кардиоцентра в Алматы

Алматы. 15 августа. КазТАГ — Взрыв произошел на территории кардиологического центра в Алматы, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.

«В 15.47 по пожару локализация. С торца имеется прачечная, в здании – кислородный наполнительный пункт. До прибытия пожарных подразделений произошел взрыв и обрушение потолочных конструкций», — говорится в сообщении в субботу.

В ведомстве также сообщили, что прибывающая техника возвращается в расположение частей.

«Баллоны эвакуированы. Угрозы никакой нет», — резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар тушат на территории кардиологического центра в Алматы.