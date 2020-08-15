Пожар на территории кардиоцентра ликвидировали в Алматы

Алматы. 15 августа. КазТАГ — Пожар на территории кардиологического центра ликвидировали в Алматы, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.

«По пожару ликвидация в 16.07», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Ранее сообщалось, что пожар тушат на территории кардиологического центра в Алматы. Позднее в ДЧС Алматы уточнили, что в отдельно стоящем здании на территории городского кардиоцентра до прибытия пожарных подразделений произошел взрыв и обрушение потолочных конструкций.