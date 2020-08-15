Пожар тушат на территории кардиоцентра в Алматы

Алматы. 15 августа. КазТАГ — Пожар тушат на территории кардиологического центра в Алматы, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.

«Силы и средства ДЧС – 14 единиц техники и 42 человека личного состава работают в Алмалинском районе по повышенному номеру вызова по улице Толе би, 93. По предварительным данным, горит кровля отдельно стоящего здания. Проведена разведка на наличие людей», — говорится в сообщении в субботу.

В ведомстве отметили, что угроза взрыва кислородных баллонов в здании снята.

«Открытого горения нет. Достигли локализации», — резюмируется в сообщении.

Отметим, что по вышеназванному адресу находится городской кардиологический центр.