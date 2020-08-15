Производство вакцины от коронавируса началось в России

Алматы. 15 августа. КазТАГ — Производство вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, началось в России, сообщает ТАСС.

«Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», — сообщили в пресс-службе минздрава РФ в субботу.

Как сообщается, вакцина от коронавируса получила название «Спутник V». Отмечается, что препарат прошел клинические испытания в июне-июле, и основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.

Глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

Напомним, 11 августа Путин заявил, что в России впервые в мире зарегистрирована вакцина против КВИ. По его словам, «она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», добавив, что одна из его дочерей сделала себе такую прививку.