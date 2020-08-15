Нур-Султан. 15 августа. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в семи областях Казахстана на воскресенье, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«16 августа в Карагандинской области днем местами ожидаются гроза, шквал, град. Местами туман. Ветер восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде днем 16 августа ожидается гроза. В Жезказгане днем 16 августа ожидается гроза», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в субботу.

Также сообщается, что 16 августа в Акмолинской области ожидается местами гроза, ветер юго-восточный днем местами 15-20 метров в секунду.

«16 августа на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 16 августа ожидается гроза. 16 августа в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Днем местами шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 16 августа днем ожидается гроза», — следует из сообщения.

Вместе с тем, ночью и утром 16 августа в Кызылординской области местами ожидается гроза, ветер западный местами 15-20 метров в секунду, пыльная буря, днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность; в Кызылорде ночью 16 августа ожидаются гроза, днем ветер западный порывы 15-20 метров в секунду.

«16 августа в Костанайской области местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, туман, шквал, град. Ветер юго-восточный, южный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае 16 августа ожидается гроза», — отметили синоптики.

Кроме того, 16-18 августа в Жамбылской области местами ожидается гроза, шквал, град, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, днем 16 августа порывы 23 метров в секунду; в Таразе днем 16, сутки 17, 18 августа временами ожидается гроза, шквал, ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 70-100%.