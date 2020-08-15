Сатаев о пожаре в «Казахфильме»: Очевидно, что это был поджог

Алматы. 15 августа. КазТАГ — Президент АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова» Акан Сатаев высказался по поводу пожара на территории киностудии.

«Я на киностудии «Казахфильм». Сейчас нахожусь в центре, к сожалению, сгоревшей декорации кинокартины «Казахское ханство». Второй объект, который сгорел, находится в 200 м отсюда – это лесосклад. Очевидно, что это был поджог. К счастью, обошлось без жертв. Тот урон, который мы имеем на сегодняшний день, относительно незначительный, поэтому мы продолжаем свою работу. Очень надеюсь, что мы найдем этих преступников, которые совершили все это», — говорит Сатаев на видео, которое опубликовано на его странице в соцсети.

Он поблагодарил пожарных и власти города, «которые быстро и довольно эффективно справились с этой бедой», а также всех своих читателей в соцсети «за слова поддержки».

«Это придает силы. Я очень надеюсь и верю, что все будет хорошо по итогу», — резюмировал Сатаев.

Напомним, 14 августа сообщалось, на территории киностудии «Казахфильма» тушат пожар по высшему рангу. Позднее стало известно, что на территории «Казахфильма» тушат два очага возгорания. Позднее в ДЧС Алматы сообщили, что оба пожара потушены: первый в 23.10, второй в 23.26.