Сатаев о пожаре в «Казахфильме»: Очевидно, что это был поджог

Новости 99 0

Алматы. 15 августа. КазТАГ — Президент АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова» Акан Сатаев высказался по поводу пожара на территории киностудии.

«Я на киностудии «Казахфильм». Сейчас нахожусь в центре, к сожалению, сгоревшей декорации кинокартины «Казахское ханство». Второй объект, который сгорел, находится в 200 м отсюда – это лесосклад. Очевидно, что это был поджог. К счастью, обошлось без жертв. Тот урон, который мы имеем на сегодняшний день, относительно незначительный, поэтому мы продолжаем свою работу. Очень надеюсь, что мы найдем этих преступников, которые совершили все это», — говорит Сатаев на видео, которое опубликовано на его странице в соцсети.

Он поблагодарил пожарных и власти города, «которые быстро и довольно эффективно справились с этой бедой», а также всех своих читателей в соцсети «за слова поддержки».

«Это придает силы. Я очень надеюсь и верю, что все будет хорошо по итогу», — резюмировал Сатаев.

Напомним, 14 августа сообщалось, на территории киностудии «Казахфильма» тушат пожар по высшему рангу. Позднее стало известно, что на территории «Казахфильма» тушат два очага возгорания. Позднее в ДЧС Алматы сообщили, что оба пожара потушены: первый в 23.10, второй в 23.26.

Адмресурс Лукашенко пока сильнее майдана Адмресурс Лукашенко пока сильнее майдана
1472

Похожие материалы:

  1. Два природных и девять степных пожаров прямо сейчас тушат службы ЧС Казахстана
  2. Карантинные меры в Атырауской области усилят с 3 августа
  3. Официальные рыночные курсы инвалют на 4 августа установил Нацбанк Казахстана
  4. На территории «Казахфильма» тушат два очага возгорания в Алматы
  5. Два пожара потушили на территории «Казахфильма»

Новости партнеров

Загрузка...