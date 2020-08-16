Лукашенко: Россия при первом же запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси

Алматы. 16 августа. КазТАГ — Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз, сообщает БелТА.

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России (Владимиром Путиным – КазТАГ) у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило – абсолютно посвящен в то, что происходит. (…) И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — сообщил Лукашенко на совещании в центре стратегического управления в министерстве обороны Беларуси.

Напомним, на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов и по данным государственных экзит-полов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых поздравил своего белорусского коллегу с переизбранием на пост главы государства.

Значительная часть населения РБ не согласна с результатами выборов. В Минске и других городах Беларуси проходят масс овые протесты, в стране блокируют интернет, на этом фонде создатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер включил в стране инструменты антицензуры.

На фоне происходящего Евросоюз призвал Минск к диалогу с народом и рассматривает возможность введения санкций в отношении белорусских властей. Санкции может ввести в отношении Минска и Вашингтон.

По последним данным, количество задержанных в ходе протестов Беларуси составило около 7 тыс. человек, граждане страны массово блокируют дороги, бастуют крупнейшие предприятия страны, бывшие служащие правоохранительных органов массово демонстрируют сцены выбрасывания служебной и военной формы в мусорные контейнеры или ее сжигания, заявляя о том, что не имеют отношения к действующим силовикам.

Как сообщалось ранее, власти Беларуси извинились перед народом за применение насилия, тысячи задержанных выходят на свободу, однако многим из них нужна медицинская и психологическая помощь после действий силовиков.

«Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», — сообщили в белорусском Центризбиркоме 14 августа.

15 августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в Кремле опасаются, что Лукашенко могут отстранить от власти.