Главный соперник Лукашенко заявила о готовности стать национальным лидером

Алматы. 17 августа. КазТАГ – Главный соперник действующего президента Беларуси Александра Лукашенко по президентским выборам Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером, передает корреспондент агентства.

«Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов – реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом», — сказала Тихановская в своем видеообращении в понедельник.

Напомним, на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов и по данным государственных экзит-полов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых поздравил своего белорусского коллегу с переизбранием на пост главы государства, несмотря на то, что официально Лукашенко был признан Центральной избирательной комиссией Беларуси победителем лишь 14 августа.

Значительная часть населения РБ не согласна с результатами выборов. В Минске и других городах Беларуси проходят масс овые протесты, в стране блокируют интернет, на этом фонде создатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер включил в стране инструменты антицензуры.

На фоне происходящего Евросоюз призвал Минск к диалогу с народом и рассматривает возможность введения санкций в отношении белорусских властей. Санкции может ввести в отношении Минска и Вашингтон.

По последним данным, количество задержанных в ходе протестов Беларуси составило около 7 тыс. человек, граждане страны массово блокируют дороги, бастуют крупнейшие предприятия страны, бывшие служащие правоохранительных органов массово демонстрируют сцены выбрасывания служебной и военной формы в мусорные контейнеры или ее сжигания, заявляя о том, что не имеют отношения к действующим силовикам. В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о пытках, в том числе над несовершеннолетними в Беларуси.