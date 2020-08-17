Северная половина Казахстана в ближайшие дни «погрузится в осень», на юге ожидаются дожди

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Нур-Султан. 17 августа. КазТАГ – Северная половина Казахстана в ближайшие дни «погрузится в осень», на юге ожидаются дожди, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Синоптическая ситуация предстоящих трех дней будет определяться холодным циклоном. Северная половина Казахстана буквально погрузится в осень. Вместе с осенними температурами придут дожди, местами сильные, которые будут сопровождаться грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 18-20 августа.

В ночные и утренние часы местами будет наблюдаться туман.

«Температура воздуха днем понизится до +15+20. В южных регионах республики также пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура днем будет повышаться от +22+30 до +30+35», — уточнили синоптики.

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