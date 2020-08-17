Работающие люди должны сами обеспечивать себя вакциной от КВИ

Нур-Султан. 17 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Работающие люди должны сами обеспечивать себя вакциной от коронавирусной инфекции (КВИ), считает официальный представитель министерства здравоохранения (МЗ) РК Багдат Кожахметов.

«Есть традиционная группа риска – их 2 млн 182 тыс. человек в Казахстане. Это люди, у которых есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, люди старше 65 лет, люди, у которых есть такие хронические заболевания, как сахарный диабет и другие. Поэтому я не знаю, стоит ли здоровым людям пытаться попасть в этот список, потому что есть же определенные социальные правила, законы, и здоровый, работающий человек должен обеспечивать себя сам, в том числе и вакциной», — сказал Кожахметов на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о том, почему бесплатную вакцину от коронавируса получат только те, кто в группе риска.

При этом он подчеркнул, что это его личная позиция.

«Это моя личная позиция, и я думаю, что многие здравомыслящие граждане должны разделять такую позицию», — добавил Кожахметов.