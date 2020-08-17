«Набраться терпения» призвал минздрав Казахстана желающих посетить кинотеатры

Нур-Султан. 17 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. «Набраться терпения» призвал официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Багдат Кожахметов желающих посетить кинотеатры.

«Это не является попыткой дискредитировать те или иные отрасли в экономике и в социальных отношениях в нашей стране. Это требование санитарных врачей, исходя из определенных параметров. Когда люди собираются в театре, они находятся в закрытом помещении определенное время. Спектакль может длиться час или два, и в это время есть очень высокий риск заразить других или самому заразиться коронавирусной инфекцией. Да, культура важна, но здоровье на первом месте», — сказал Кожахметов на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что, несмотря на хорошие показатели снижения распространения коронавируса, точка, после которой можно открывать кинотеатры, еще не пройдена.

«Все зависит не только от показателей, что 24% коек только в провизорных инфекционных стационарах заняты, это очень хороший показатель, число R=0,72, но радоваться еще рано, еще не пройдена точка, после которой можно было бы с уверенностью говорить о том, что можно открывать кинотеатры, спа-центры и другие места для массового обслуживания клиентов. Поэтому давайте подождем, наберемся терпения», — отметил он.