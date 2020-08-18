Сроки школьных каникул в 2020-2021 учебном году утвердил МОН РК

Нур-Султан. 18 августа. КазТАГ — Сроки школьных каникул в 2020-2021 учебном году утвердило министерство образования и науки (МОН) РК, передает корреспондент агентства.

«Определить следующие сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2020-2021 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности: начало 2020-2021 учебного года – 1 сентября 2020 года», — говорится в приказе министерства образования и науки (МОН) РК.

Согласно документу, продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах – 34 учебные недели.

«Занятия, выпавшие на праздничные дни, переносятся на следующие дни с учетом интеграции содержания учебных программ за счет часов, отведенных на повторение», — отмечается в приказе.

Также в документе названы каникулярные периоды школьников.

«Каникулярные периоды в течение учебного года: в 1-11 (12) классах: осенние – 10 дней (с 5 по 14 ноября 2020 года включительно), зимние – 11 дней (с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно), весенние – 12 дней (с 20 по 31 марта 2021 года включительно); в первых классах: дополнительные каникулы – семь дней (с 8 по 14 февраля 2021 года включительно)», — сказано в приказе.

Напомним, 19 июня МИА КазТАГ сообщало о том, что первоклассники в 2021 году могут получить дополнительные семидневные каникулы – с 1 по 7 февраля включительно.

Позднее МИА КазТАГ сообщало, что названы

планируемые сроки 2020-2021 школьного учебного года и даты каникул в Казахстане.

14 июля министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил, что сроки школьных каникул в 2020-2021 году изменять не будут.