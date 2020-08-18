Айсултан Назарбаев может быть похоронен рядом с могилой деда

Алматы. 18 августа. КазТАГ – Внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Айсултана Назарбаева могут похоронить рядом с могилой деда по отцовской линии – академика Мухтара Алиева, сообщает портал Nege.kz.

«Айсултана могут похоронить рядом с дедом (Мухтаром Алиевым – КазТАГ)», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что на территории кладбища Кенсай-2 в Алматы, на той части, где расположены могилы известных личностей, замечена необычная активность.

«Водовозы моют проезжую часть, разгоняют автотранспорт. В этом районе ходят и работники акимата. Сотрудники кладбища предупредили нас о необходимости убрать транспорт», — сказано в сообщении.

Они подтвердили, что власти поручили им начать подготовку к похоронам, однако где именно похоронят сына экс-спикера сената Дариги Назарбаевой, не уточнили.

Напомним, 16 августа стало известно о смерти Айсултана Назарбаева в Лондоне. По предварительным данным, у внука Елбасы произошла остановка сердца.