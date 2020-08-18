Нур-Султан. 18 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Численность безработных в Казахстане выросла в восемь раз с начала 2020 года, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«60 тыс. человек в среднем в месяц обращаются в органы занятости за содействием. Численность безработных выросла в восемь раз, а трудоустраиваемость безработных выросла в 11 раз по сравнению с началом года», — сказал Нурымбетов на заседании правительства во вторник.

В свою очередь премьер-министр РК Аскар Мамин поручил акиматам сформировать профайл каждого безработного лица и проводить с ним адресную работу по содействию занятости.